Головний держінспектор повторив стару ідею Тігіпка про штрафи

Державна інспекція України з питань праці виступає за підвищення штрафів за неукладення трудових договорів з найнятими робітниками.

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації й комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів з посиланням на слова голови Державної інспекції України з питань праці - головного державного інспектора з питань праці Андрія ЧЕРКАСОВА.

За його словами, дана пропозиція зафіксована в проекті закону, покликаному підвищити штрафи за ухилення від укладення трудових договорів, а також легалізувати тіньову зайнятість і заробітну плату.

“На сьогодні серед країн Європи Україна має найнижчі штрафні санкції з порушення законодавства про працю”, - сказав А.ЧЕРКАСОВ. За його словами, розмір санкції за невиконання норм трудового законодавства становить мінімум 510 грн. і максимум 850 грн. “Відповідно до законопроекту, буде підвищено відповідальність керівників підприємств за неукладення трудових договорів до 8,6 тис. грн.”, - відзначив він. Ще більшу відповідальність понесуть підприємства за ухилення від укладення трудового договору, зокрема, штраф сягатиме 34 тисяч гривень.

Головний держінспектор з питань праці відзначив, що законопроектом, який розроблений Державною інспекцією з питань праці, планується приведення до міжнародних вимог поняття мінімальна заробітна плата, підвищення мінімальних гарантій в оплаті праці і забезпечення диференціації оплати залежно від складності робіт і кваліфікації працівників.

“Цей законопроект ми розробили, і у вересні його буде внесено до Кабінету Міністрів, а відтак - до Верховної Ради”, - відзначив А.ЧЕРКАСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2011 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО представив законопроекти про зміни у сфері праці, в яких, зокрема, він запропонував зробити жорсткішою відповідальність за порушення у сфері праці і ввести поняття гарантованої зарплати. Норми законопроекту, який розробила Держінспекція з праці, відповідають нормам законопроекту, представленого С.ТІГІПКОМ у квітні.

Зокрема, С.ТІГІПКО пропонував посилити відповідальність керівників підприємств за порушення у сфері зайнятості. Уряд мав намір збільшити штраф за дане порушення з 50 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів – до 8,5 тис. грн.

«Ми пропонуємо ввести поняття правопорушення: ухилення від укладення трудового договору в разі фактичного допуску до роботи, виплата винагороди за роботу без нарахування і сплати страхових внесків і податків. Пропонується ввести за дану норму штраф у 2 тисячі неоподатковуваних податком мінімумів за кожного неоформленого працівника. На сьогодні це буде 34 тисячі гривень», - сказав міністр.

У квітні експерти критично оцінили запропоновані урядом удосконалення трудового законодавства, відзначивши, що такі заходи призведуть до ще більшої тінізації трудових відносин і заробітної плати.

Водночас, С.ТІГІПКО заявляв, що законопроекти впродовж місяця буде доопрацьовано і подано до Верховної Ради, чого зроблено не було.