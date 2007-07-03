У Броварському районі збудують «олімпійське село»

У селі Княжичі Броварського району (Київська обл.) збудують «олімпійське село».

Про це повідомив президент Київської обласної Федерації хокею Віталій ФЕДЯНІН сьогодні на прес-конференції в Броварах.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на 14 га землі, котра вже відведена інвестору (його ім`я поки що не розголошується), планується звести льодовий каток. Інвестиції в його будівництво перевищать 18 млн. євро. Зараз проект знаходиться на стадії розробки. Крім того, в селі заплановані запасний льодовий каток, футбольне поле, тенісні корти, тренажерні зали, навчальні заклади, а також готель для уболівальників.

За даними В.ФЕДЯНІНА, льодовий каток на 3-5 тис. місць протягом року збудує фінська компанія. Цей об`єкт включений в перелік споруд, які планується побудувати для Євро-2012.

Крім того, в селі Зазим’я Броварського району фірма «Металхолдинг» має намір збудувати льодовий каток з тренажерним залом, футбольним полем і басейном. Утім питання з виділенням компанії близько 8 га землі ще не вирішене. За словами В.ФЕДЯНІНА, його буде розглянуто на початку серпня на сесії сільради Зазим’я.

При цьому, за даними президента КОФХ, вже відведені земельні ділянки для будівництва льодових катків в Ірпені (замовником виступає Академія державної податкової служби) та Боярці.