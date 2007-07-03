07.07.2007 Україну накриє весільний бум

На найближчі дві суботи – 7 та 14 липня – в Україні подано рекордну кількість заяв на укладення шлюбів. Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінюсту, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що кількість укладених у ці дні шлюбів майже у 1,5–2,5 разу перевищить середні показники. Так, якщо 30 червня цього року в Україні було укладено 2192 шлюби, то 7 липня очікується укладення 5221 шлюбу, 14 липня – 4321 шлюбу.

Такі тенденції, за словами міністра, працівники РАЦСів пояснюють забобонами молодят щодо дати 7.07.2007, яка, начебто, є щасливою, оскільки містить три цифри 7.

Що ж до 14 липня, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, то підвищена кількість весіль у цей день є також наслідком шлюбного ажіотажу, пов‘язаного із 7 липня. Оскільки РАЦСи фізично не спроможні укласти шлюби всіх, хто хотів подати заяву на 7 липня, частина таких заяв була прийнята на 14 липня. Крім того, «зсув» шлюбного буму на один тиждень працівники РАЦСів пов’язують із народними традиціями, оскільки на 7 липня припадає завершення Петрівського посту та свято Івана Купала.

За словами міністра, остання обставина особливо відчувається у розрізі областей. Так, у регіонах де релігійні традиції є більш притаманними населенню, - це західні і певною мірою центральні регіони, на 7 липня припадає кількість весіль, яка є навіть меншою, ніж зазвичай реєструється в інші вихідні дні. Натомість 14 липня тут очікується справжній весільний ажіотаж.

Так, наприклад, у Вінницькій області 7 липня буде зареєстровано лише 24 шлюби (у той час, як 30 червня було укладено 43 шлюби, на 14 липня планується 125 шлюбів).

Зовсім інша картина, за словами міністра, спостерігається у східних, південних регіонах, а також у Києві та Київській області, де шлюбний бум припадає саме на 7 липня.

Так, в Автономній Республіці Крим 7 липня очікується реєстрація 305 шлюбів (30 червня – 118, 14 липня – 125), у м. Севастополі 7 липня – 79 шлюбів (30 червня – 44, 14 липня – 37), а у м. Києві 7 липня планується укласти 233 шлюби (30 червня - 149, 14 липня – 194 шлюби).