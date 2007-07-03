Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, у західних, місцями північних та центральних областях короткочасний дощ, гроза; вдень на заході подекуди сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 26-31°, у південній частині до 35°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°. На Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, град, пориви вітру на високогір`ї до 25 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31° (в горах вночі 8-13°, вдень 16-21°).

5 липня Український гідрометцентр також прогнозує мінливу хмарність. У західній частині країни дощі, місцями сильні, грози, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с. На решті території короткочасні дощі (у східній частині та в Криму переважно без опадів). Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, в західних областях зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 19-24°; у південній та східній частині температура вночі 17-22°, вдень 31-36°. На Закарпатті очкуються сильні дощі, грози, місцями град, пориви вітру в горах до 24 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 18-23° (в горах вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°).

6 липня очікується послаблення опадів і зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 19-24°; у південній та східній частині температура вночі 17-22°, вдень послаблення спеки (крім крайнього сходу) до 24-29°. На Закарпатті передбачається невеликий дощ; температура вночі 10-15°, вдень 18-23.

7 липня в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 18-24°, на сході та півдні до 29°. На Закарпатті також короткочасні дощі, грози, температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, (в горах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°).

8 липня переважно без опадів, лише вночі у північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°, на півдні Одещини до 30°. На Закарпатті опадів не передбачається, температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

4 липня у м. Києві та області буде мінлива хмарність, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

5 липня вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень очікуються сильні дощі. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень 5 липня подекуди шквали 17-22 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

6 липня у м. Києві та області очікуються дощі, грози, в окремих районах град. Передбачається зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 19-24°.

7 липня пройде короткочасний дощ з грозою. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

8 липня очікується місцями невеликий дощ вночі, вдень без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.