На Буковині подешевшав хліб, але подорожчали сіль, борошно та гречка

На Буковині за останні 10 днів подешевшав хліб, але подорожчали сіль, борошно та гречка. Про це свідчать результати моніторингу на споживчому ринку продовольчих товарів першої необхідності, які щодекадно проводить Державна інспекція з контролю за цінами у Чернівецькій області.

Як повідомили УНІАН начальник Держінспекції з контролю за цінами Віктор ЛАЩАК, рівень роздрібних цін на хліб на Буковині знизився за рахунок зниження з 22 червня оптово-відпускних цін на хліб виробництва ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", який є фактичним монополістом на ринку борошна краю. Зокрема, знижено оптово-відпускну ціну на хліб "Орільський" з 2,30 грн./кг до 2,24 грн./кг — на 2,6%.

Разом з тим, відбувся ріст середніх рівнів роздрібних цін на борошно пшеничне вищого гатунку на 4,3% - до 2,17 грн./кг ; гречану крупу на 5,1% — до 4,56 грн./кг; цукор-пісок на 3,2% —до 3,56 грн./кг; сіль - на 3,6% тощо.

За словами В.ЛАЩАКА, аналізуючи динаміку цін, результати проведеного моніторингу та очікування споживачів на ринку продуктів харчування, можливий “незначний ріст цін на крупи, борошно та олію на підприємствах торгівлі, оскільки наразі деякі суб`єкти господарювання ще здійснюють реалізацію "старих" запасів за нижчими цінами”.