Під СБУ пригощали горілкою з солоними огірками

Сьогодні у Києві біля будівлі СБУ представники партії «Братство» та Євразійського союзу молоді презентували книгу російського політолога Олександра ДУГІНА, якому заборонено в’їзд на територію України, під назвою «Обществоведение. Для граждан новой России».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представників «Братства», автор книги на 800 сторінках відображає такі тенденції як глобалізм, постмодернізм і розмірковує, як протистояти американізації. Крім того, О.ДУГІН у своїй книзі виступає за створення в майбутньому єдиної імперії у рамках пострадянських слов’янських держав.

Коментуючи заборону СБУ на в’їзд О.ДУГІНА в Україну, представники «Братства» висловили думку, що «не пускати в країну теоретиків – дурість». На їхнє переконання, Україна, навпаки, має стати притулком для теоретиків будь-якого напрямку.

Після завершення презентації книги під стінами СБУ просто неба представники «Братства» організували невеликий фуршет у традиційно російському стилі: горілка, хліб, солоні огірки. Все це дійство супроводжувалося під акомпанемент балалайки, на якій грав молодик, одягнений у російський національний костюм.

Як повідомляв УНІАН, президент Міжнародного Євразійського руху О.ДУГІН був оголошений Україною "нев`їзним" у червні 2006 року, разом з директором Інституту країн СНД, депутатом Держдуми РФ Костянтином ЗАТУЛІНИМ та іншими громадянами Росії, чиї дії під час акцій протесту в Криму проти україно-американських навчань Sea Breeze-2006 були визнані такими, що порушують законодавство України.