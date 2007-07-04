Кільчицька збирається перевірити старшокласників на СНІД

Учні старших класів шкіл Києва повинні проходити обов`язкову перевірку на ВІЛ-інфекцію і СНІД. Про це сьогодні на нараді в мерії заявила заступник голови міськдержадміністрації Ірена Кільчицька.

«Потрібно, щоб діти старших класів здавали аналізи на СНІД», – сказала вона, передає «Новий Регіон».

Згідно з офіційною статистикою, зараз у Києві налічується більше 4600 інфікованих ВІЛ молодих людей, а в спеціалізованих центрах спостерігаються 425 дітей, з цього числа діагноз підтверджений у 122 дітей. 13 з них навчаються у загальноосвітніх школах, 39 ходять у дитячий сад, ще 60 перебувають у центрах спеціалізованої допомоги для ВІЛ-інфікованих.