Кільчицька збирається перевірити старшокласників на СНІД
17:58, 04 липня 2007Суспільство
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Невтішна статистика
|Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька
«Потрібно, щоб діти старших класів здавали аналізи на СНІД», – сказала вона, передає «Новий Регіон».
Згідно з офіційною статистикою, зараз у Києві налічується більше 4600 інфікованих ВІЛ молодих людей, а в спеціалізованих центрах спостерігаються 425 дітей, з цього числа діагноз підтверджений у 122 дітей. 13 з них навчаються у загальноосвітніх школах, 39 ходять у дитячий сад, ще 60 перебувають у центрах спеціалізованої допомоги для ВІЛ-інфікованих.
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