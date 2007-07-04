Катерина Ющенко передасть дитячій лікарні медичне обладнання

Завтра, в Луцьку

Завтра голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідає Луцьк. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар голови Волинської обласної державної адміністрації Зоя БАЛЮК, К.ЮЩЕНКО має намір відвідати Волинську обласну дитячу лікарню та подарувати закладу медичне обладнання, за попередніми даними, на суму близько 50 тис. грн.

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