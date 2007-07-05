Висновок суду: житлові тарифи в Києві підняті законно

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Київської міської державної адміністрації на постанову Господарського суду м. Києва від 27 квітня ц.р. про визнання противоправними та скасування рішень і розпоряджень Київської міської ради про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, рішенням Апеляційного суду від 27 червня скасовано постанову попередньої судової інстанції – Господарського суду міста Києва.

Таким чином, зазначається у повідомленні КМДА, у місті залишаються дійсними тарифи на житлово-комунальні послуги, які були затверджені рішенням сесії Київради «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» від 8 лютого 2007 р.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Господарський суд Києва визнав незаконними розпорядження КМДА від 30 жовтня 2006 року про підвищення тарифів на ЖКП і скасував їх.