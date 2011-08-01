Пожежа знищила документи про найдорожчі землі біля Львова

На Львівщині внаслідок підпалу знищено документацію в кабінеті начальника Управління Держкомзему в Пустомитівському районі області.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Зокрема, за даними співрозмовника агентства, 31 липня до правоохоронців надійшла інформація про те, що о 05.15 виникла пожежа в приміщенні будинку на вулиці Заводській, 10 у м. Пустомити. Підрозділами МНС пожежа була локалізована о 05.45.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що пожежа виникла у приміщеннях Управління Держкомзему в Пустомитівському районі Львівщини, яке знаходиться на другому поверсі чотириповерхового будинку. Приміщення не охоронялося і не перебувало під сигналізацією.

Пожежею знищено майно та документацію в кабінеті начальника Держкомзему.

У коментарі УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК повідомив, що невідомі просвердлили дірку у віконній рамі та влили всередину приміщення бензин.

Він також зазначив, що з місця події була вилучена пляшка з-під горючої суміші, яку направлено для проведення відповідної експертизи.

«Порушено кримінальну справу за фактом підпалу», - повідомив речник облуправління МВС.

Варто зазначити, що Пустомитівський район знаходиться навколо Львова, а земельні ділянки у цьому районі є найдорожчими в області.