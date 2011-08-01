В Умані відкрили Меморіал розстріляним тернопільчанам

В Умані відкрито Меморіал жертвам репресій та колишнім в’язням Чортківської тюрми з Тернопільщини, розстріляним у липні 1941 року.

Загалом до Умані у липні 1941 року були вивезені і розстріляні 954 в’язні Чортківської тюрми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, участь у церемонії відкриття меморіалу взяли голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, заступник голови Олег БОБЕРСЬКИЙ, представники районних рад та громадських організацій області, вцілілі очевидці тодішніх подій, родичі розстріляних.

Спочатку біля меморіалу відправили поминальну панахиду, після чого відбувся мітинг-реквієм. Разом із тернополянами скорботу розділили представники владних органів та громадськості Умані та Черкащини. Учасники поминальних заходів поклали вінки та квіти до підніжжя меморіалу та запалили свічки за душі загиблих.

Вважаю відкриття меморіалу знаковою подією як для Тернопільщини, так і для всієї України, адже українцям, безневинно страченим, має бути віддана належна шана. Це потрібно не лише загиблим, це перш за все потрібно живим», – зазначив під час виступу О.БОБЕРСЬКИЙ.

Меморіал створений за кошти, надані бюджетами Тернопільської обласної ради та районів, мешканці яких були закатовані в Умані (Монастириського, Чортківського, Борщівського, Теребовлянського, Бучацького).

Документи про місце розстрілу в’язнів Чортківської тюрми досліджували заліщицький краєзнавець Антон МОГИЛЮК та голова Тернопільського обласного відділення історико-просвітницького Товариства «Меморіал» Богдан ХАВАРІВСЬКИЙ, які розповіли про хід досліджень на мітингу.