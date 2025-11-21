Наразі очікується багато тиску політичного, інформаційного та іншого на Україну, щоб послабити державу і розсварити українців, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців до єднання на тлі загроз, що нині нависли над Україною. Про це йдеться у відеозверненні глави держави до українців.

Зеленський закликав українців згадати перший день війни.

"Більшість із нас зробила вибір. Вибір на користь України. Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Темно, гучно, важко, боляче, багатьом – страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі, повні готовності боротися за своє. Це і є гідність. Це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії, – бачити єдність українців", - відзначив Зеленський.

Відео дня

Президент нагадав, що тоді українська єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім.

При цьому, на переконання глави держави, "зараз єдність також потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир".

"Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України", - наголосив Зеленський.

Він згадав, як у перший день війни різні ходаки передавали йому різні плани, пункти, ультиматуми щодо завершення війни.

"Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише "в. о. Президента України". Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що не зрадив Україну тоді, і точно відчував за своїми плечами підтримку кожного українця.

"Кожного з вас. Кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього нашого народу", - відзначив президент.

Він запевняє, що не збирається зраджувати Україну.

"Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що в цей справді один із найважчих моментів нашої історії я не один. Що українці вірять у свою державу, що ми єдині. І в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів із партнерами мені буде набагато, набагато легше добиватися гідного миру для нас і переконувати їх, на сто відсотків знаючи: за мною – народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир", - відзначив президент.

При цьому, як сказав Зеленський, "всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі й заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі". "І цей мир буде. Достойний, дієвий, довготриваючий", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події.

"Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив. І який розуміє, що в цей час буде багато тиску – тиску політичного, інформаційного, різного. Щоб послабити нас. Щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби в нас нічого не вийшло", - повідомив президент.

При цьому, він наголосив, що усі українці не мають права дати ворогу зробити це.

"Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І в нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають. Не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди", - підкреслив президент.

Він зазначив, що влада буде працювати на дипломатичному полі заради миру.

"Ми маємо працювати єдино всередині країни заради нашого миру. Заради нашої гідності. Заради нашої свободи", - наголосив Зеленський.

Корупційний скандал в Україні

Як повідомляв УНІАН, українське суспільство сколихнула новина про викриття великої корупції у сфері енергетики у час повномасштабної війни.

10 листопада співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийшли з обшуками в "Енергоатом". Антикорупційні органи проводили масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Правоохоронці також провели обшуки у компанії "Енергоатом" і в ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет"), а також колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка "засвітилася" на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Професор".

Верховна Рада звільнила міністрів юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлану Гринчук, які стали фігурантами справи НАБУ.

У подальшому, в межах продовження антикорупційного розслідування, можуть з'явитися й інші фігуранти. Не можна виключати, що нові прізвища назвуть слідству самі обвинувачені. Джерела видання The Economist, близькі до антикорупційних органів, стверджують, що під питанням знаходиться оборонний сектор України.

