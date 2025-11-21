Президент нагадав, що Україна залишається єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів російського диктатора Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський звернувся із серйозним закликом до усього світу. Глава держави просить не забувати про Україну та українців, і бути на нашій стороні.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українців.

Очікування на допомогу від Європи

"Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч із кордонами ЄС. І що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам’ятаємо: Європа була з нами. Ми віримо: Європа буде з нами", - наголосив Зеленський.

Україна не має бути наодинці, коли Росія розпочинає повномасштабну війну

"Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна", - відзначив Зеленський.

Він згадав, що Україні було дуже приємно, коли світ захоплювався боротьбою українців за свободу на початку російського вторгнення. Тоді у світі казали, що українці неймовірні і порівнювали боротьбу з легендарними титанами.

"І це правда. Абсолютна. Але і Європа, і весь світ мають розуміти й іншу правду – що українці перш за все люди. Ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту в кілька тисяч кілометрів. Наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики й удари шахедів. Наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких, і наші люди дуже хочуть, аби війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві. Але будь-який, навіть найміцніший, метал може не витримати", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, глава держави закликав увесь світ не забувати про це, і бути з Україною та українцями, а отже, бути "з гідністю та свободою".

"Мирний план" США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа обрала агресивний підхід до припинення війни і штовхає Україну швидко погодитись на підготовлений без її відома план з 28-ми пунктів. Він співзвучний з максималістськими вимогами Кремля, які озвучуються з 2022 року.

За словами Зеленського, Україна потенційно опинилася перед дуже важким вибором – або "складні 28 пунктів" запропонованої "мирної угоди" або потенційна втрата ключового партнера.

При цьому, Зеленський прагне разом з європейськими союзниками напрацювати зміни до цього плану, які будуть більш прийнятними для України. Зокрема, союзники погодилися, що поточна лінія фронту має бути відправною точкою переговорів.

