Український військовослужбовець Владислав Потоцький заявив, що в Покровську ситуація катастрофічна, а ЗС РФ намагаються закрити прохід для відступу.

Військовослужбовець української армії Владислав Потоцький у соцмережі Threads прокоментував ситуацію, яка складається навколо оборони Покровська.

За словами бійця, Покровськ "повністю втрачено", а ситуація на цьому напрямку "катастрофічна", оскільки прохід відступу з Мирнограда менше ніж 2 км. За словами українського воїна, ворог не припиняє спроб звузити коридор:

Вийшли з позиції, живий-здоровий. Зміг вийти на зв'язок. На жаль, із невтішними новинами, Покровськ ми повністю втратили. На Покровському напрямку ситуація катастрофічна. Коридор відступу з Мирнограда, без сірої зони - приблизно 1.8 км. При цьому в районі Мирнограда і Рівного ворог намагається ще більше звузити цей коридор."

Росіяни продовжують просуватися в центральній частині Покровська

Водночас, як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, російські окупанти продовжують просуватися у центральній частині Покровська.

"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт. Вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська", - наголошується у повідомленні.

Крім того, збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.

"Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею. Чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними", - стверджується у повідомленні.

Зазначається, що, водночас, угруповання Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі.

"Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - сказано у повідомленні.

Збройні сили РФ намагаються прорвати оборону в районі Покровська

Кілька днів тому противник намагався закріпитися на північ від Покровська. У спробі протиснути оборону Покровська, російські військові пробували обійти місто.

7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв 21 листопада, що в Покровській агломерації ворог змушений задіяти резерви.

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти просунулися в Покровську Донецької області та Степногірську Запорізької області.

