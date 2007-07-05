У Києві гвалтівник знущався з дівчини 6 годин

За словами 24-річної дівчини, її гвалтували близько 6 годин в гуртожитку для будівельників неподалік від ст. м "Видубичі" в Києві.

Наївна жертва познайомилася з 50-річним чоловіком близько тижня тому, і, мабуть, була вражена його зовнішністю, пише «Сєгодня». Чоловік з ніг до голови був у татуюваннях. Як розповіла Аліна, прихопивши з собою подружку, зайшла до нього в гості. Господар пригостив спиртним, подружка швидко сп`яніла, а ось Аліна і не торкалася випивки. Але чоловік вибрав саме її. Подружка заснула.

Чоловік відпустив дівчину лише під ранок, і вона, тремтячи, в сльозах, з синцями підбігла до патрульних Печерського відділу держслужби охорони. Пояснювала, що вирватися не могла, гвалтівник закривав їй рота і міцно тримав. Як каже прапорщик міліції Микола Беленко, під час затримання чоловік майже протверезів і стверджував, що все сталося за взаємної згоди. Підозрюваний відсидів 10 років за вбивство, має судимості за грабіж і хуліганства.