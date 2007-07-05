У київському СІЗО сталося вбивство
13:31, 05 липня 2007Суспільство
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Трагедія сталася о 8 ранку
Сьогодні, 5 липня, в прес-службі міжнародної правозахисної організації "Міжнародна ліга захисту прав громадян України" повідомили, що в 8 годин ранку в Київському СІЗО № 13 засуджений мотузкою задушив свого сусіда по камері.
Адміністрація СІЗО намагається інформаційно локалізувати даний інцидент.
"Цей випадок доводить, що керівництво Київського СІЗО вже не в змозі забезпечити безпеку, здоров`я і життя громадян, що знаходяться в ізоляції", - сказано в повідомленні.
Коммерсант з посиланням на Київський портал
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