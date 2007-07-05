У київському СІЗО сталося вбивство

Сьогодні, 5 липня, в прес-службі міжнародної правозахисної організації "Міжнародна ліга захисту прав громадян України" повідомили, що в 8 годин ранку в Київському СІЗО № 13 засуджений мотузкою задушив свого сусіда по камері.

Адміністрація СІЗО намагається інформаційно локалізувати даний інцидент.

"Цей випадок доводить, що керівництво Київського СІЗО вже не в змозі забезпечити безпеку, здоров`я і життя громадян, що знаходяться в ізоляції", - сказано в повідомленні.

Коммерсант з посиланням на Київський портал