Через новації Азарова в Україні подорожчає стоматологія?

Стоматологічні послуги в Україні подорожчають щонайменше на 20% через запровадження урядом ПДВ на медичні вироби.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН член ради Асоціації виробників та імпортерів виробів медичних, власник фірми з продажу стоматологічного обладнання Олег МАЦЕХ.

Зокрема, зазначив він, йдеться про постанову Кабінету міністрів №785 “Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”, що вступила в дію з 1 серпня цього року.

О.МАЦЕХ наголосив, що відповідно до цієї постанови, стоматологічні матеріали та обладнання вилучені з переліку і тепер обкладаються ПДВ. За його словами, постанову було введено в дію без попередження, а тут потрібен час, щоб ввести ознаку ПДВ на кожну одиницю товару в свої програми, касові апарати. Він нагадав, що майже стовідсотково стоматологічні матеріали, обладнання та інструменти імпортуються в Україну, отже, компанії-дистриб’ютори мають найближчим часом віднайти значні суми для сплати ПДВ при ввезенні та розмитненні товару.

О.МАЦЕХ прогнозує, що вже в найближчі дні клініки відчують брак стоматологічних матеріалів, адже нинішні запаси вичерпаються, а нові доведеться закуповувати за вищими цінами. Він наголосив, що компанії, які вже на сьогодні виграли тендери чи підписали контракти з клініками, не зможуть підвищувати ціни, а “отже, змушені будуть працювати собі у збиток”.

О.МАЦЕХ зазначив, що враховуючи всі ці аспекти та аналізуючи ситуацію в Росії в цьому плані, яка подібні нововведення вже започаткувала, ціни можуть піднятися навіть “на 30, а іноді й на 40%”. Він наголосив, що це є “непродумані кроки уряду України”.

О.МАЦЕХ наголосив також, що Кабміном порушена процедура щодо термінів введення в дію рішень. За його словами, “ринок має мати 6 місяців, щоб адаптуватися до нововведення”.

Заслужений лікар України, президент Асоціації приватно практикуючих стоматологів, віце-президент Асоціації стоматологів України, почесний президент Асоціації імплантологів України Мирон УГРИН вважає, що, “очевидно, уряд керувався рекомендаціями Світового банку щодо приведення пільг сплати ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, а також медичні послуги”. Він наголосив, що в такому випадку “слід ще й очікувати введення ПДВ на медичні послуги”. За його словами, всі витрати із запровадження ПДВ в кінцевому рахунку “ляжуть на пацієнтів”, і це в той час, коли в Україні немає, зокрема, страхової медицини.

М.УГРИН підкреслив, що на сьогодні “лікар, по суті, в позиції збирача податків, бо я мушу взяти цей податок в людини і передати його державі”.

Заслужений лікар України, віце-президент Асоціації приватно практикуючих стоматологів, власниця приватної клініки Мирослава ДРОГОМИРЕЦЬКА зазначила, що “постраждають не тільки клієнти приватної стоматології, але й державної, оскільки бюджет на стоматологію і так урізається”.

“Економічна доступність всіх послуг, які будуть надавати не тільки стоматологи, а й інші лікарі, буде значно зменшуватись», - зазначила вона. При цьому вона додала, що реальне зростання цін, зокрема, на стоматологічні послуги можна очікувати вже у вересні, бо поки що велика кількість людей перебуває у відпустках і ще є матеріали, які закуплені за старими цінами.

Вона наголосила, що не можна “економити на здоров’ї нації”, адже подорожчання послуг призведе до того, що “люди не будуть мати змоги звертатися до лікаря”.

О.МАЦЕХ з цього приводу пожартував, що уряду своїм рішенням “дуже легко вирішувати продовольчу програму - в зв’язку з подорожчанням продуктів харчування людям важко забезпечити мінімальний споживчий кошик, отже, не було за що їсти, а тепер ще не буде і чим їсти”.

Учасники прес-конференції наголосили на необхідності того, щоб уряд України все-таки повернувся до прийнятого ним рішення щодо переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, і вніс у документ, зокрема, стоматологічні матеріали та обладнання.