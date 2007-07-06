Калашніков вийшов сухим з води

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє про відсутність у слідства достатніх доказів для притягнення народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності за торішній інцидент зі знімальною групою СТБ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Стосовно О.КАЛАШНІКОВА не здобуто достатньої кількості доказів по сукупності, щоб притягти О.КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності», - сказав генпрокурор.

У зв’язку з цим, додав О.МЕДВЕДЬКО, прокуратурою одного з районів Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно вказаної особи.

Водночас генпрокурор зазначив, що кримінальна справа за фактом вищезазначених подій 12 липня, розслідується, і якщо в рамках її розслідування будуть знайдені нові обставини та докази, не виключено, що кримінальну справу стосовно О.КАЛАШНІКОВА буде поновлено.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.