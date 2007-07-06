Калашніков вийшов сухим з води
Прокуратура відмовила
|Олег КАЛАШНІКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Стосовно О.КАЛАШНІКОВА не здобуто достатньої кількості доказів по сукупності, щоб притягти О.КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності», - сказав генпрокурор.
У зв’язку з цим, додав О.МЕДВЕДЬКО, прокуратурою одного з районів Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно вказаної особи.
Водночас генпрокурор зазначив, що кримінальна справа за фактом вищезазначених подій 12 липня, розслідується, і якщо в рамках її розслідування будуть знайдені нові обставини та докази, не виключено, що кримінальну справу стосовно О.КАЛАШНІКОВА буде поновлено.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.