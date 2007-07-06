В Україні з`явилася нова монета (фото)

Національний банк України сьогодні вводить в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 75-річчю утворення Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети зображено шахтарський ліхтар (ліворуч), який освітлює стилізовані обриси промислових підприємств (праворуч), і розміщено написи: на дзеркальному тлі угорі півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – малий Державний Герб України, унизу – 2/ГРИВНІ/ 2007 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено логотип ювілейних заходів з відзначення 75-річчя утворення Донецької області, по колу розміщено написи ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

Художник і скульптор Святослав ІВАНЕНКО.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Фото з сайту НБУ