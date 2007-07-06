Грузія продала з аукціону українського ”Пінгвіна”

Суховантажне судно «Пінгвін» було продане на аукціоні в Поті за 163 тис. ларі (95,8 тис. дол).

Як передає «Новини-Грузія», виручені гроші були переказані до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно «Пінгвін», яке плавало під українським прапором, було затримане грузинською береговою охороною 16 травня 2007 року за незаконний перетин грузинського кордону.

Суховантажне судно незаконно перетнуло морський кордон Грузії і знаходилося на абхазькій ділянці територіальних вод, що відповідно до указу Президента Грузії є закритою для суден, за винятком гуманітарних.

Суховантажне судно «Пінгвін» приписаний до порту міста Херсон.