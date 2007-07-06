Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Донецької області і відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час робочої поїздки на Донеччину глава держави взяв участь у святкуванні 75-річчя утворення Донецької області. В.ЮЩЕНКО також відвідав спеціалізований виставковий центр «Експо-Донбас», де ознайомився з експозицією досягнень і можливостей науково-виробничого комплексу області. У Донецьку Президент поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У церемонії також взяли участь глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко, голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Донецької області, вагомі трудові досягнення та з нагоди 75-річчя утворення області нагородив ряд видатних донеччан державними нагородами.