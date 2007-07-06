В Острозькій академії вперше за 430 років випуск магістрів богослов’я

У Національному університеті «Острозька академія», який вважається першим вищим навчальним закладом Східної Європи, вперше в Україні відбувся випуск магістрів богослов’я. Востаннє таких фахівців тут випускали 430 років тому.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі цього закладу, відповідні дипломи отримали чотирнадцять випускників – майбутні священнослужителі, освітяни і навіть чиновники державних установ. Серед випускників - за приналежністю до релігійних конфесій: один баптист, три християни-п’ятидесятники та 10 православних.

В урочистій церемонії вручення дипломів взяли участь, зокрема, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет та голова Всеукраїнської церкви християн віри Євангельської Михайло ПАНОЧКО.

Як розповів журналістам завідувач кафедри богослов’я «Острозької академії», лауреат Національної премії України імені Шевченка архімандрит Рафаїл ТОРКОНЯК, започаткування подібноїх магістратури в Україні зняло проблему грунтовної вищої богословської освіти. А М.ПАНОЧКО висловив переконання, що це сприятиме впорядкуванню міжконфесійних відносин в Україні.

У наступному навчальному році, запевняють в «Острозькій академії», кількість бажаючих стати магістрами богослов’я не зменшиться. Усі студенти здобуватимуть цей фах на державній формі навчання.