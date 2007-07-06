Поки Мінюст вивчатиме юридичну літературу, ОБСЄ допоможе провести вибори

Розвиток політичних процесів в Україні з точки зору норм права, а також перспективи подальшого розвитку подій були обговорені сьогодні у ході зустрічі Генерального секретаря ОБСЄ Марка Перрі Де БРІШАМБО з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, зокрема, під час зустрічі відзначалося, що вибори до Верховної Ради, у разі якщо вони відбудуться 30 вересня 2007 року, стануть підсумком політичних домовленостей. Тому, подальший розвиток подій залежатиме не від механізмів, закладених в чинному законодавстві, а від дотримання політичних домовленостей ключовими учасниками політичного процесу.

«Юридична література не містить аналогів тому, що відбувається в Україні з квітня поточного року», - наголосив міністр юстиції України у ході зустрічі.

М.БРІШАМБО запевнив співбесідника у всебічній допомозі з боку ОБСЄ для вирішення політичної кризи в Україні. У тому числі, щодо моніторингу парламентських виборів, проведення яких очікується восени.

«Україна є повноправним членом ОБСЄ, тому ми завжди стоїмо з вами пліч-о-пліч, і в хороші часи, і в погані», - зазначив Генсек ОБСЄ .

М.БРІШАМБО висловив також сподівання, що завершення політичної кризи в Україні ознаменує початок нового розвитку - на правовій основі, з утвердженням в країні принципів верховенства права.