Відкрився 16-й ”Слов`янський базар”

У Вітебську в Білорусії відкрився XVI міжнародний фестиваль мистецтв "Слов`янський базар", передає кореспондент РІА Новости.

Цього року, за даними організаторів, фестиваль зібрав 4,5 тисячі учасників і гостей з 32 держав - зокрема, РФ і Білорусії, України, Сербії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Польщі, Литви, Ізраїлю, Македонії, Словенії, Австралії, Австрії, Молдови, Казахстану та інших. Вперше на сцену "Слов`янського базару" вийдуть представники Куби, Угорщини і Болівії.

Гостею фестивалю стала популярна виконавиця французького шансону Патрісія Каас - вона має виступити на концерті-відкритті "Базару". У ньому також візьмуть участь переможниця конкурсу "Євробачення -2007" сербська співачка Марія Шерифович, Валерій Леонтьєв, Софія Ротару, Лариса Доліна, Руслан Алехно та інші артисти.

Традиційно учасників "Слов`янського базару" вітав президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Після цього він вручив першу на фестивалі нагороду - статуетку "Через мистецтво - до миру і взаєморозуміння!". Її удостоїлася народна артистка України і Молдови Софія Ротару.

Міністр культури і масових комунікацій РФ Олександр Соколов зачитав привітання президента Росії учасникам фестивалю, а надзвичайний і повноважний посол України в Білорусії Ігор Ліховий - вітання президента України Віктора Ющенка.

Головними подіями "Слов`янського базару" традиційно вважаються конкурси виконавців естрадної пісні - дитячий і дорослий. У них візьмуть участь по 22 артисти з 19 країн. Імена переможців журі, очолюване (у дорослих) Кімом Брейтбургом і (у дітей) Анітою Цой, назве 10 липня.