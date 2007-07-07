У Ялті випустять першу міську енциклопедію

У Ялті (Крим) вирішили випустити першу міську енциклопедію "Ялта".

Як повідомила УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА, енциклопедія "Ялта" - перше в історії міста спеціалізоване видання, розраховане як на фахівців, так і на широке коло читачів.

"У нас є бажання створити видання, яке докорінно відрізняється від попередніх подібних спроб щодо Криму", - повідомила координатор проекту Наталія СИРБУ.

Уже сформовані редакційна група, до якої увійшли співробітники міського краєзнавчого музею, інституту «Магарач», Нікітського Ботанічного саду, музею Чехова і так далі, і організаційний комітет, що складається з депутатів і співробітників міськвиконкому. Було проведено багато консультацій, зокрема і з авторами Московської енциклопедії. За словами Н.СИРБУ, це буде наукове систематизоване видання. Вже розроблено схеми статей, тематика розділу.

Заступник мера Ялти Микола КРОПІН відзначає, що головне завдання - "грамотне складання словника, від якого залежить 90% успіху енциклопедії". Енциклопедія складатиметься з двадцяти одного розділу.

Тут можна буде знайти інформацію про історію міста, фестивалі, економіку, наукові установи і багато іншого. Але якщо з пошуком необхідної інформації проблем не виникає, то з фінансуванням ситуація інша, відзначає Т.АГАРКОВА. Хоча проект і муніципальний, в місцевому бюджеті на його реалізацію грошей поки що не передбачено. Фахівці підрахували, що обійдеться він в майже 400 тис. грн. Міська влада сподіваються, що в створенні енциклопедії «Ялта» допоможуть меценати.