Пінчук пішов по гроші до міжнародного капіталу

В рамках реалізації стратегії зростання, трубно-колісна компанія ІНТЕРПАЙП приступила до виконання програми залучення позикових коштів на міжнародних ринках капіталу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Інтерпайп".

Як консультанти і партнери компанії залучено найбільші міжнародні банки. Одержані кошти, йдеться в повідомленні, планується направити, зокрема, на фінансування інвестиційних проектів на підприємствах компанії, поповнення оборотних коштів і рефінансування існуючих боргових зобов`язань.

У релізі також вказано, що в рамках даної програми в червні 2007 року Commerzbank надав "Інтерпайпу" фінансування в розмірі 100 млн. доларів.

Довідка УНІАН. ІНТЕРПАЙП – міжнародна компанія, яка швидко розвивається, лідер у своїй індустрії в Східній і Центральній Європі. Річний обіг компанії в 2006 році становив 7,3 млрд. грн. (1,4 млрд. доларів). Частка ІНТЕРПАЙП на світовому ринку безшовних труб — 2%, в сегменті залізничних коліс — 12.8%. У 2006 році продукція компанії поставлялася до 75 країн світу.

Виробничі потужності компанії розміщені на 4-х заводах в Дніпропетровській області в Україні (ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ВАТ "Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб Niko Tube" і ВАТ "Інтерпайп Нікопольська трубна компанія").

У 2006 році на підприємствах компанії вироблено 1 210.3 тис. тонн сталевих труб і 216.8 тис. тонн колісної продукції. У структурі трубного виробництва випуск продукції для нафтогазової галузі становив близько 59%, труб загального призначення близько 38%, спеціальних труб для машинобудування — близько 3%.

У лютому 2007 року компанія підписала контракт на будівництво електросталеплавильного комплексу потужністю 1.32 млн. тонн сталі на рік.