Чиновників Житомирської ОДА судитимуть за допомогу у розкраданні бюджету

Прокуратура Житомирщини закінчила розслідування та передала до суду кримінальну справу, порушену проти працівників облдержадміністрації, завдяки яким підприємства незаконно отримали з державного бюджету більш як 1,5 млн. грн. компенсацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ.

За його словами, слідчим відділом прокуратури області закінчено розслідування та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням службових осіб Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

М.ФРАНТОВСЬКИЙ також повідомив, що згадані посадовці, зловживаючи службовим становищем, умисно та в інтересах третіх осіб порушили низку законодавчих актів, внаслідок чого протягом 2004-2005 років незаконно допустили до участі в конкурсі на отримання фінансової підтримки групу претендентів. Таким чином декілька підприємств області отримали довгострокові кредити на суми від 700 тис. грн. до 21 млн. грн., хоча за результатами господарської діяльності впродовж згаданого періоду вони не мали прибутків і не мали права отримувати з держбюджету компенсації за довгостроковими кредитами.

"У подальшому ці службовці прийняли незаконні рішення про надання цим же підприємствам фінансової підтримки в якості відшкодування відсоткової ставки за довгостроковими банківськими кредитами, внаслідок чого протягом 2004-2006 років підприємства отримали незаконно з держбюджету компенсаційні кошти на загальну суму 1 млн. 523 тис. 200 грн.", - сказав М.ФРАНТОВСЬКИЙ.

За його словами, у ході розслідування цієї справи до держбюджету відшкодовано збитків на 147 тис. грн.