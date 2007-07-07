Стан побитого Романа Віктюка стабілізувався

Стан побитого у суботу в Москві відомого театрального режисера Романа ВІКТЮКА не викликає побоювань у медиків.

Як передає РІА «Новости», про це повідомили артисти трупи театру Р.ВІКТЮКА.

На режисера напали вранці в під`їзді його будинку, коли він йшов на репетицію до театру.

Р.ВІКТЮКА доставили в одну з приватних клінік, де медики поставили йому діагноз «черепно-мозкова травма». Спочатку він перебував у реанімації, а наразі його переведено в палату.

Раніше джерело в правоохоронних органах Москви повідомило, що невідомі напали на режисера о 13.20 біля будинку 4 на Тверській вулиці. Вони завдали йому кілька удару по голові, після чого зникли.

Ведеться розшук злочинців.