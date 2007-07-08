07.07.07 Україна пережила весільний бум (фоторепортаж)
20:50, 08 липня 2007Суспільство
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Попереду три вісімки :)
В день «трьох сімок» (07.07.07) світом прокотився весільний бум. Численні закохані пари побачили в цьому добру ознаку і поспішили призначити на цей день одруження.
|Романтична нота.
Ті, хто вірить у магічну силу чисел вважають цифру 7 унікальною – сім барв веселки, сім нот, сім днів Сотворіння миру, сім смертних гріхів, сім чудес світу.
|Навіщо той лимузин... Сідай, красуню, прокатаю з вітерцем
На цей день в Україні було подано рекордну кількість заяв на укладення шлюбів.
|Упс! Вибачте, технічна заминка...
|Київ цього дня перейняв характер Парижа: "Quand il est trop jaloux de ses millions d`amants Il fait gronder sur nous Son tonnerre eclatant"
Наступний весільний бум прогнозують у вересні. Молодята поспішають укладати шлюби, адже 2008 рік буде високосним.
|Кохання коханням, а прибирати ж комусь треба
Хоча астрологи прогнозують, що 08.08.08 буде ще сприятливішим числом :)
Фото УНІАН
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