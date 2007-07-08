07.07.07 Україна пережила весільний бум (фоторепортаж)

В день «трьох сімок» (07.07.07) світом прокотився весільний бум. Численні закохані пари побачили в цьому добру ознаку і поспішили призначити на цей день одруження.

Ті, хто вірить у магічну силу чисел вважають цифру 7 унікальною – сім барв веселки, сім нот, сім днів Сотворіння миру, сім смертних гріхів, сім чудес світу.

На цей день в Україні було подано рекордну кількість заяв на укладення шлюбів.

Наступний весільний бум прогнозують у вересні. Молодята поспішають укладати шлюби, адже 2008 рік буде високосним.

Хоча астрологи прогнозують, що 08.08.08 буде ще сприятливішим числом :)

Фото УНІАН