Газові контракти можна змінити після виборів у Росії

Голова фракції НУ-НС, керівник парламентського комітету з питань ПЕК Микола МАРТИНЕНКО вважає, що до президентських виборів Росія навряд чи погодиться на зміну газових контрактів з Україною.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі фракції НУ-НС із посиланням на М.МАРТИНЕНКА.

"З одного боку, поступки російського керівництва виглядали б як слабкість в очах російського виборця. З іншого, Москва чітко вказала на необґрунтованість звинувачень української прокуратури в тому, що угоди 2009 року є злочинними - особливо враховуючи, що одним з їх ініціаторів є прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН", - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Водночас, на його думку, влада України повинна продовжувати переговори з Росією задля досягнення принципових домовленостей про коригування угод.

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що Україна має достатньо економічних аргументів для перегляду умов газового контракту. За його словами, йдеться про можливість зниження базової ціни на газ, враховуючи, що за обсягами поставок український газовий ринок є для "Газпрому" найбільшим в Європі, а також те, що компанії "Газпром-збут Україна" належить 25% ринку збуту. Крім того, необхідно враховувати також рівень постачання газу у літній сезон.

"Крім того, нашим чиновникам замість витрачання зусиль на умовляння Росії та грошей на авіаперельоти до Москви краще спрямувати свою енергію на широке впровадження енергозбереження, на диверсифікацію постачання газу в Україну, диверсифікацію використання різних видів ресурсів", - наголосив депутат.

М.МАРТИНЕНКО також вважає за доцільне використовувати досвід західних країн, які через суди вимагають від "Газпрому" перегляду цін на газ. "Якщо Росія не хоче йти на компроміс – нашій владі треба набратись мужності і звернутись до суду (до Стокгольмського арбітражу). Йти шляхом західних компаній, що подають до "Газпрому" судові позови", - додав він.

Депутат нагадав, що вже дві німецькі компанії - E.ON. та RWE - подали відповідні позови до арбітражу з вимогою перегляду формули ціни на газ, а позов італійської компанії "Edison" вже навіть задоволений.

"Для такого суду українському керівництву потрібна політична воля, вміння тримати неминучий "удар у відповідь", в першу чергу, інформаційний", - наголосив М.МАРТИНЕНКО.