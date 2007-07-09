Ахметов і Новинський хочуть переплюнути росіян

Найбільша українська металургійна група "Метінвест" підприємця Ріната Ахметова веде переговори про поглинання металургійних активів "Смарт-холдингу" Вадима Новинського. Менеджери пана Ахметова вже введені до складу правління основних активів "Смарт-холдингу" – Макіївського метзаводу і Інгулецького гірничозбагачувального комбінату (ГЗК). Якщо операції судилося здійснитися, то буде створена компанія з капіталізацією $20 млрд, що перевищує показники найбільших російських виробників сталі.

Коммерсант-Украина