Мати вбила свою двомісячну доньку ножем
09:40, 10 липня 2007Суспільство
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Прокуратура контролюватиме розслідування
На Закарпатті молода матір вбила ножем свою двомісячну доньку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області, трагедія сталася в селі Дубриничі Перечинського району. 26-річна матір винесла із хати двомісячну донечку, прихопивши із собою складаний ніж. Віднісши дитину на город, вона завдала їй удару в голову ножем, від якого донька померла.
Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).
Слідчі будуть з’ясовувати, що штовхнуло молоду матір на такий вчинок. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою області.
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