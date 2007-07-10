Мати вбила свою двомісячну доньку ножем

На Закарпатті молода матір вбила ножем свою двомісячну доньку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області, трагедія сталася в селі Дубриничі Перечинського району. 26-річна матір винесла із хати двомісячну донечку, прихопивши із собою складаний ніж. Віднісши дитину на город, вона завдала їй удару в голову ножем, від якого донька померла.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Слідчі будуть з’ясовувати, що штовхнуло молоду матір на такий вчинок. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою області.