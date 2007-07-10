Голубченко повідомив киянам приємну новину

У Києві підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході селекторної наради в Міністерстві житлово-комунального господарства з питань підготовки ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він також зазначив необхідність введення сезонного (двохставочного) тарифу на опалення і гарячу воду, а також широкого впровадження лічильників для гарячої води.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2007 року Господарський суд Києва визнав незаконним розпорядження КМДА від 30 жовтня 2006 року про підвищення тарифів на ЖКП з 1 грудня в середньому в 3,4 рази і відмінив їх.

27 квітня Господарський суд Києва ухвалив рішення про визнання протиправними і відміну рішень Київської міської ради від 8 лютого 2007 року і розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 12 лютого 2007 р., які передбачають збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги в 1,8-2 раза. Якби це рішення суду набуло чинності, в Києві діяли б тарифи на житлово-комунальні послуги, встановлені до 30 грудня 2006 року і затверджені розпорядженнями КМДА в 2001-2004 роках.

Київський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням від 27 червня задовольнив апеляційну скаргу КМДА на рішення Господарського суду Києва від 27 квітня про визнання протиправними і відміну рішень і розпоряджень Київської міської ради про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Таким чином, в столиці залишаються дійсними тарифи на житлово-комунальні послуги, які були затверджені рішенням сесії Київради «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» від 8 лютого 2007 року, тобто про підвищення плати за ЖКП в 1,8-2 раза.

КМДА проводить експертизу вартості комунальних тарифів в столиці. Як заявив начальник Головного управління цінової політики Василь ЯСТРУБІНСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Хрещатик» (№88 від 12 червня), згідно з рішенням Київради, результати перевірки мають бути обнародувані до 1 липня. Самі ж аудитори говорять, що зможуть справитися з цим завданням до середини липня.

За словами В.ЯСТРУБІНСЬКОГО, перевірку проводитимуть науково-дослідний комплекс Київського національного університету будівництва і архітектури, аудиторська фірма “Аудит-Фінанс”, Інститут місцевого розвитку і Центр правової допомоги “Правозахист”, який виграв тендер за двома траншами.

На проведення експертизи міські власті виділили 170 тис. грн., а участь у тендері на її здійснення кожній з компаній обійшлася в середньому в 8 тис. грн.