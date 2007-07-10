Міліція заявляє про ”цікаві напрацювання” у справі вбивства Курочкіна

Заступник міністра внутрішніх справ Микола КУП’ЯНСЬКИЙ стверджує, що у справі вбивства російського бізнесмена Максима Курочкіна «є низка цікавих напрацювань».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав, що справа розслідується, за останній період особливих новин немає, однак «є низка цікавих напрацювань».

Він додав, що зараз проводяться заходи щодо затримання підозрюваних у вбивстві.

Крім того, на запитання журналістів щодо розслідування справи вбивства директора Київського радіоринку Геннадія Супруненка, М.КУП’ЯНСЬКИЙ відповів, що справа розслідується і ведуться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену стосовно російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний і поранений співробітник конвою.

21 квітня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ затримано ряд осіб, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до вбивства М.Курочкіна.

Директора радіоринку Г.Супруненка було застрелено 5 червня. До його робочого кабінету, де проводилась нарада, зайшли двоє невідомих чоловіків, наказали присутнім лягти на підлогу, а Г.Супруненку - встати. Після цього вони здійснили близько 9 пострілів у директора.