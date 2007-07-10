В Азовському морі знайшли яхту без екіпажу

Сьогодні о 12.05 катер Керченського загону Морської охорони Держприкордонслужби виявив яхту „Пілігрим”, що зникла під час вітрильної регати в Азовському морі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, перевернутий плавзасіб знайшовся за 10 миль на північний схід від мису Казантип. Нікого з трьох членів екіпажу яхти прикордонники не виявили.

Вітрильна яхта „Пілігрим” (колір білий, довжина 7 метрів) вийшла в море з трьома суддями, які слідкували за ходом регати на кубок Азовського моря. Щоб укритися від шторму 8 липня усі учасники регати мали направитися до бухти Татарська. Після того як екіпаж яхти „Варшава” виявив в морі рятувальний жилет, а „Пілігрим” до Татарської не прибув, крім того, обірвався мобільний зв’язок з капітаном цього судна, яхтсмени звернулися за допомогою. О 18.25 8 липня розпочалися пошукові дії, але через шторм 9-го липня вони майже не велися.

Наразі на місці виявлення яхти працюють водолази МНС.