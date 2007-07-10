Затулін уже вимагає вибачень

Депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що не має наміру вибачатися за свої вислови про статус російської мови в Україні, а навпаки, вимагає вибачень від української влади у зв`язку із забороною йому в`їжджати на територію країни.

«Мені протягом року була оголошена заборона на в`їзд на територію України з абсолютно надуманих, необгрунтованих причин. Термін цієї заборони закінчився 3 червня, але, оскільки я не вважаю себе винним ні в порушенні законів України, ні норм міжнародного права, я не збираюся приносити вибачення українській стороні, а, навпаки, сам вимагаю таких вибачень, і з цього приводу я минулого місяця направив позовну заяву до Європейського суду з прав людини», – сказав Затулін.

За його словами, інформацію, що з`явилася напередодні з посиланням на МЗС і Службу безпеки України про те, що українська сторона відмінила раніше оголошену заборону на в`їзд на територію країни деяких російських політиків, зараз важко коментувати в деталях, оскільки він не бачив офіційного тексту цього документа.

«Наскільки я зрозумів, українська сторона відміняє практику оголошення персона нон-грата російських політиків в розрахунку на взаємність з російського боку. Проте насторожує те, що від росіян, внесених до так званого «чорного списку», вимагають по прибуттю до України якихось вибачень за їх минулу поведінку або вислови», – відзначив Затулін.

Нагадаємо, 3 червня минулого року Служба безпеки України заборонила Костянтину Затуліну в`їзд в країну «в інтересах гарантування безпеки України» на підставі закону про правовий статус іноземців і осіб без громадянства.

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