Погода на 11 - 15 липня

Завтра на заході України очікуються дощі, місцями грози, град, шквали вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці на Закарпатті, Волині та у прикарпатських областях, вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. На решті території без опадів, лише вдень на Київщині, Чернігівщині та Черкащині окремі грозові дощі; температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 26-31°, на півдні та сході місцями 33-35°. Вітер в Україні південно-західний, у західній. частині північно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 25-30 м/с.

У південній, східній частині та на Дніпропетровщині 12 липня утримається спекотна, переважно суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями 35-36°; 13 липня окремі грозові дощі, вдень спека спаде до 26-31°. На решті території хмарно з проясненнями. Часом дощі, грози (12 липня у більшості північних та центральних областей сильні дощі), 13 липня послаблення опадів. Температура вночі 12 липня 14-19°, 13 липня - 11-16° (в західних областях 12-13 липня - 8-13°); вдень 19-24° (12 липня у Сумській, Полтавській, на сході Черкаської, Кіровоградської області - 26-31°). Вітер північно-західний (12 липня у південній та східній частині південний), 7-12 м/с, в Україні, крім західної частини, шквали 15-20 м/с; в окремих районах град.

14-15 липня - без опадів, лише 14 липня у східних, а вдень і у північних областях окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 23-29°; у Криму, південних, 15 липня і у західних та місцями центральних областях вночі 14-20°, вдень 25-31°.

У Києві та області у середу вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 28-30°; по області вночі 13-18°, вдень 26-31°.

12-13 липня - хмарно з проясненнями. 12 липня сильні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; 13 липня вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12 липня 14-19°, 13 липня 11-16°; вдень зниження до 19-24°.

14-15 липня - без опадів, лише вдень 14 липня окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 23-29°.