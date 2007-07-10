Кузьмук вирішив вкусити Гриценка

Капризами вважає зауваження Міністра оборони Анатолія Гриценка на свою адресу віце-прем`єр-міністр Олександр Кузьмук. Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає ЛігаБізнесІнформ, відповідаючи на запитання, як він ставиться до звинувачень А.Гриценка на свою адресу, О.Кузьмук сказав: "Я ніяк не ставлюся, тому що дуже різні вагові категорії. Тому я досить спокійно ставлюся до примх Міністра оборони". Реагуючи на прохання пояснити суть конфлікту, О.Кузьмук відзначив, що провал міжнародних навчань "Сі Бриз" минулого року в Україні істотно зашкодив іміджеві країни і тому, коли до нього звернувся заступник Генштабу з проханням допомогти у вирішенні деяких питань, він зібрав відповідну нараду. За словами О.Кузьмука, це були питання з Держслужбою і Міністерством внутрішніх справ "із заходом кораблів, із забезпеченням просування колон, з охороною району навчань". Він відзначив, що всі ці питання були вирішені і кожне відомство, задіяне в даному процесі, одержало "не розпорядження, а окреме доручення", в якому віце-прем`єр-міністр попросив керівників відомств щодня надавати інформацію про проблемні питання навчань.

"Що стосується легітимності призначення віце-прем`єр-міністра України, для мене це взагалі дивно.. Є Закон, де мої права, як військової людини, ніде не обмежені. Дивне інше, що Міністр оборони Гриценко своїм наказом №609 відкомандировує генерала армії України Кузьмука для роботи в уряді – така процедура, ось його підпис", - додав він.

Як повідомлялося, 7 липня Міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що Олександр Кузьмук перебуває на посаді віце-прем`єр-міністра України незаконно.

О.Кузьмук був призначений віце-прем`єром 25 травня 2007 року. За відповідну Ухвалу, представлену в сесійному залі Верховної Ради прем`єр-міністром Віктором Януковичем, проголосували 246 народних депутатів. Трохи раніше Верховна Рада України звільнила з посади віце-прем`єр-міністра України Володимира Радченка.