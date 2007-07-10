30-річна жінка по-звірячому вбила двох пенсіонерів

У Запоріжжі 30-річна жінка по-звірячому убила двох пенсіонерів. Як повідомили УНІАН в керівництві УМВС України в Запорізькій області, повідомлення про подвійне вбивство надійшло в міліцію напередодні вдень.

"Жителі багатоповерхового будинку по вул. Будьонного в Хортицькому районі Запоріжжя побачили, що двері в квартиру їхніх сусідів відкриті, ввійшли і знайшли понівечені трупи 70-річної жінки та її 77-річного чоловіка з розбитими каменем головами", - розповіли в облУВС.

За словами співрозмовника агентства, через декілька годин після виїзду на місце події співробітники Хортицького РВВС затримали підозрювану у вбивстві.

"Нею виявилася 30-річна жителька Хортицького району - мати двох дітей, яку люди похилого віку найняли, для проведення ремонтних робіт у своїй квартирі. На сьогоднішній день жінка зізналася в скоєному і заявила, що причиною вбивства стало те, що хазяйка на неї накричала", - повідомили в облУВС.

Зараз затримана перебуває під вартою.

Їй інкримінується здійснення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання позбавленням волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення.