Вступу України до НАТО неминучий, але...

Глава місії України при НАТО Костянтин МОРОЗОВ переконаний, що вступ України до Північно-атлантичного альянсу неминучий.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю “Радіо Свобода” у Брюсселі після спеціального засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвяченого 10 річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Києвом та альянсом.

Говорячи про засідання Комісії К.МОРОЗОВ сказав, що “альянс продовжує підтримувати українські амбіції, але вони висловлюються за те, що всі питання щодо визначення швидкості просування України у відносинах з альянсом має вирішувати сама Україна, український народ, українська влада, політичні сили».

За словами К.МОРОЗОВА, «всі сигнали Україна від альянсу вже отримала давно, час уже демонструвати Україні свої сигнали, формувати єдиний консолідований сигнал, єдину консолідовану позицію щодо реалізації українського національного законодавства у сфері відносин України з НАТО».

К.МОРОЗОВ також зазначив: «Україна могла б святкувати своє приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО і, можливо, вступ до альянсу раніше, ніж це тепер може статися. Україна, пройшовши цей шлях - 10 років, кілька разів була наближеною до того рівня, за яким вже могло настати інше співробітництво, інший формат відносин».

Він наголосив, що майбутній розвиток відносин Україна-НАТО залежатиме вiд визначеності з цього питання основних політичних сил України.

За словами посла, головна перешкода на шляху України до НАТО полягає не в низькій підтримці громадської думки членства в альянсі. «Головна перешкода на цьому шляху – це відсутність консенсусу між основними лідерами, лідерами основних політичних сил. Основна перешкода – в політичній площині”, - додав він.