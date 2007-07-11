Заарештовані 60 калабрійських мафіозі

Італійська поліція і карабінери у вівторок, 10 липня, заарештували на півдні країни 60 підозрюваних членів знаменитої калабрійської мафії Ndrangheta ("Героїзм і звитяга"), передає агентство AFP. Арешти пройшли в Калабрії, Кампанії і околицях Неаполя.

Заарештованих підозрюють в організації злочинного співтовариства, торгівлі наркотиками, вимаганні, лихварстві, носінні і зберіганні зброї та вибухівки, а також в організації нелегальної імміграції.

Водночас, за словами одного з генералів італійських карабінерів, триває арешт майна, загальна сума якого може скласти 50 мільйонів євро. Переважно йдеться про малі сільськогосподарські та будівельні фірми.

Крім того, під підозру в зв`язках з мафією потрапив глава фракції партії Popolari UDEUR в регіональному парламенті Калабрії Франко ла Рупа (Franco La Rupa). В його будинку та офісі пройшли обшуки. Повідомляється, що партія Popolari UDEUR входить до лівоцентристської коаліцію Романо Проді, а її лідер Клементе Мастелла (Clemente Mastella) займає посаду міністра юстиції.

Злочинний синдикат Ndrangheta, грецька назва якого перекладається як "героїзм і звитяга", діє переважно на півдні Італії. Її члени відомі своєю жорстокістю. Ndrangheta практикує часті викрадання людей, яких потім переховують у горах Калабрії. На відміну від інших мафій, вона не є строго ієрархізованою і складається з невеликих груп, зв`язаних між собою.

Лента.ру