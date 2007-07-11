Ющенко ввів колишнього губернатора в РНБО

09:33, 11 липня 2007
Суспільство
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Текст указу оприлюднено сьогодні

Олександр Садиков
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Олександра САДИКОВА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу глави держави від 10 липня оприлюднено сьогодні на офіційному сайті Президента.

Перед цим Президент своїм указом звільнив О.САДИКОВА з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня глава держави призначив Олексія ГАРКУШУ тимчасово виконуючим обов`язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, О.САДИКОВ обіймав посаду голови Миколаївської облдержадміністрації з лютого 2005 року.

О.ГАРКУША з 1999 року по 2005 рік також вже був губернатором Миколаївської області.

Член Політради Народної партії, голова Миколаївської обласної організації Народної партії.

Народний депутат ІІІ скликання.

 

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