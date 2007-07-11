Ющенко ввів колишнього губернатора в РНБО
Текст указу оприлюднено сьогодні
|Олександр Садиков
Текст відповідного указу глави держави від 10 липня оприлюднено сьогодні на офіційному сайті Президента.
Перед цим Президент своїм указом звільнив О.САДИКОВА з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Того ж дня глава держави призначив Олексія ГАРКУШУ тимчасово виконуючим обов`язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Як повідомляв УНІАН, О.САДИКОВ обіймав посаду голови Миколаївської облдержадміністрації з лютого 2005 року.
О.ГАРКУША з 1999 року по 2005 рік також вже був губернатором Миколаївської області.
Член Політради Народної партії, голова Миколаївської обласної організації Народної партії.
Народний депутат ІІІ скликання.