Українці накапостили в Італії

У вівторок українці опинилися в центрі уваги італійських правоохоронців. На українському ринку в Неаполі поліція вилучила товари, що продавалися там без дозволу.

Як повідомляє Німецька хвиля , під час операції поліцією та карабінерами було вилучено 300 кілограмів фальсифікованих напоїв та продуктів харчування, а також кілька великих сумок з медикаментами, що не мали належних документів. У одного продавця одягу, який також не мав права на продаж, було вилучено весь крам. Як пояснили журналістам карабінери, метою операції був контроль над законністю торгівлі на ринку, а також наведення порядку в інтересах місцевих жителів. Кілька тижнів тому ринок став причиною конфлікту між українськими торгівцями та жителями району, які скаржились, що базар біля залізничного вокзалу утруднює проїзд машин й створює пробки на прилеглих вулицях. Крім того, зазначають неаполітанці, саме тут півтора роки тому двоє невідомих застрелили українського громадянина. За однією з версій, цей інцидент стався саме через те, що товар українця зачепив автомобіль, який проїжджав поряд.