У Києві податківця піймали на гарячому: хабар - $70 тисяч

Прокуратурою Солом’янського району міста Києва розслідувано та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням працівника Управління податкової міліції ДПА України в Київській області, який за сприяння у вирішенні питання про звільнення громадянина від кримінальної відповідальності отримав від нього 70 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу було порушено за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі). У ході досудового слідства обвинуваченого взято під варту.

Також у повідомленні прес-служби Генпрокуратури зазначається, що прокуратурою міста Києва у взаємодії з іншими правоохоронними органами суттєво посилено боротьбу з хабарництвом. Упродовж 6 місяців 2007 року у провадженні слідчих органів прокуратури столиці перебувало 85 кримінальних справ за фактами хабарництва.

За результатами їх розслідування 76 справ стосовно 84 осіб вже направлено до суду з обвинувальними висновками. Загалом сума встановлених хабарів у цих справах складає майже 1 млн. гривень.

Серед притягнутих до кримінальної відповідальності – 12 державних службовців та 13 працівників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, працівника Управління податкової міліції у Київській області ДПА України було затримано на початку червня. Податківець вимагав 70 тис. доларів від директора товариства з обмеженою відповідальністю за вирішення питання щодо закриття кримінальної справи, порушеної податковою міліцією щодо згаданого підприємця за ст.212 ч.3 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів). Посадовця було затримано „на гарячому” у власному автомобілі на одній з вулиць Києва в момент отримання згаданих коштів.