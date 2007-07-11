Помер український миротворець, який постраждав під час ДТП у Косово

Помер український миротворець, постраждалий під час дорожньо-транспортної пригоди у Косово 22 червня.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, старший сержант Олег Денисюк помер сьогодні близько 3-ї год. ночі у Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони від отриманих травм.

Після трагедії у Косово військовослужбовця УкрПолбату, який знаходився у стані коми, 7 липня було доставлено літаком в Україну. “Військові лікарі зробили усе можливе для врятування життя хлопця. Але важка поєднана черепно-мозкова травма з крововиливом у мозок та важкий забій головного мозку виявилися несумісними із життям. Не приходячи до свідомості, старший сержант Олег Денисюк помер”, йдеться у повідомленні.

Керівництво Міністерства оборони України, Генерального штабу та командування Сухопутних військ ЗС України висловило глибоке співчуття рідним та близьким померлого.

До проходження служби у складі українсько-польського миротворчого батальйону старший сержант О.Денисюк (1981 р.н.) обіймав посаду заступника командира взводу - командира відділення аеромобільної роти 95 окремої аеромобільної бригади. У 2002 – 2003 роках він вже виконував миротворчу місію у Косово. Був одружений, дітей не мав.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня у Косово внаслідок ДТП загинув один український миротворець і ще троє постраждали. На одному із поворотів серпантинної дороги БРДМ-2 перекинулася набік і скотилася у кювет.