Рекордно впав обмінний курс долара США

Новим крупним падінням обмінного курсу долара США щодо євро закінчилася торгова сесія на світових фінансових ринках 10 липня. У Європі операції завершилися в умовах, коли за один євро давали 1,3741 долара. Долар впав до мінімуму на побоюваннях, що криза на житловому ринку США загостриться, повідомляє агентство Bloomberg.

Так низько курс американської валюти не падав щодо євро за весь час існування останнього.

Падіння почалося після того, як агентство Moody`s знизило кредитний рейтинг облігацій на суму 5,2 млрд доларів, забезпечених іпотечними кредитами високого ризику (класу subprime). Крім того, інше агентство - Standard and Poor`s - заявило, що може понизити рейтинги аналогічних облігацій на суму 12 млрд доларів.

Динаміку зростання курсу євро підтримують середньострокові перспективи економіки Євросоюзу, які характеризуються фахівцями як "дуже хороші".

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