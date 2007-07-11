Погода на 12-16 липня

Завтра, 12 липня, в Україні погода істотно не зміниться, вдень до +31°, на заході очікуються дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях подекуди пройдуть дуже сильні дощі. На решті території країни без істотних опадів.

Температура повітря в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме 11-16°, вдень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°, у південній та східній частині місцями 33-35°.

На Закарпатті: короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, град. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21° (в горах вночі 6-11°, вдень15-20°).

13-14 липня в Україні утримається мінлива хмарність. У південній та східній частині місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, вдень спека спаде до 24-29° (лише у східних областях 13 липня вночі 18-23°, вдень 28-33°). На решті території невеликі та помірні дощі (14 липня місцями).

Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, в більшості центральних областей вночі 12-17°, вдень 21-26°.

На Закарпатті: 13 липня невеликі дощі, окремі грози; 14 липня без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 22-27° (в горах вночі 6-11°, вдень 12-17°).

15-16 липня без опадів, лише у східних областях (вночі 15 липня і на півночі Лівобережжя) окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, у південній частині 15-21°; вдень 22-28° (16 липня в південній частині місцями 30-32°).

На Закарпатті: без опадів; температура вночі 11-17°, вдень 25-30° (в горах вночі 7-13°, вдень 11-17°).

Завтра у Києві та області короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, град. Температура у Києві вночі становитиме 17-19°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 26-31°.

13-14 липня утримається мінлива хмарність. 13 липня вночі помірний, вдень невеликий дощ; 14 липня місцями слабкий дощ. Зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 18-23°.

15-16 липня у столиці та області без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°.