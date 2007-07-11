Уряд назвав початкову ціну держпакету акцій ”Оранти”
Затверджено умови конкурсу
Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу продажу пакету акцій Національної страхової компанії «Оранта».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду.
Згідно з розпорядженням Кабміну, текст якого є у розпорядженні УНІАН, пакет складається з 1 908 001 акції, що становить 25% + 1 акція статутного фонду, номінальною вартістю 11161,8058 тис. грн.
Кабмін доручив Фонду держмайна провести в установленому порядку конкурс з продажу пакету акцій із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, встановити контроль за виконанням покупцем пакету акцій зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу цих акцій.
Згідно з умовами, у конкурсі з продажу пакету акцій «Оранти» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації та відповідають таким кваліфікаційним характеристикам:
- провадження ними протягом не менш як 5 років прибуткової економічної діяльності з грошового посередництва або з інших послуг в сфері страхування на підставі відповідних ліцензій;
- підтвердження бухгалтерської звітності за 2003, 2004, 2005 роки однією з таких міжнародних аудиторських кампаній, як ERNST TSN AND YONG, KPMG, DELOTTE AND TO CHE, PRISE WATER HOUSE, COOPERS.
Початкова вартість пакету акцій становить 80 млн. грн.
Покупець у межах корпоративних прав зобов`язаний забезпечити провадження тих видів економічної діяльності, які існують на дату підписання договору купівлі-продажу; перевищення фактичного запасу платоспроможності товариства над нормативним запасом платоспроможності на останній день кварталу, що передує кварталу, в якому завершується строк дії зобов`язань за договором купівлі-продажу, на рівні не нижчому ніж той, що існує на останній день кварталу, що передує кварталу, в якому відбувся перехід права власності на пакет акцій.
Крім того, покупець зобов`язаний запобігти утворенню простроченої заборгованості товариства із заробітної плати перед працівниками, а також звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.
Строк дії зобов`язань покупця становить один рік з дати переходу права власності на пакет акцій.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня голова правління НСК “Оранта” Олег СПІЛКА повідомив, що оцінює вартість 25%-го держпакету акцій компанії у 100 млн. грн.
Крім того, він повідомив, що мажоритарний акціонер компанії, “який проходить під брендом БТА”, має намір брати участь у конкурсі з продажу 25% акцій компанії, якими володіє держава.
Довідка УНІАН. Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах». Статутний капітал ВАТ НАСК «Оранта» - 44,6 млн. грн.
За даними компанії на 1 січня 2007 року, її акціонерами були: Colorino Trading Limited - 24,98%, Saleta Limited - 20,22%, АКБ «Укрсоцбанк» - 14,4%, міноритарні акціонери - 15,5%. Фонд державного майна України володіє блокуючим пакетом у розмірі 25+1% акцій.
Наприкінці травня ц.р. афільована з казахстанським банком "Тураналем" компанія "Тураналем Секьюрітіс" викупила у АКБ «Укрсоцбанк» пакет акцій страхової компанії "Оранта". "Тураналем Секьюрітіс" стала власником 14,4416% акцій компанії.