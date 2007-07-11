Азаров в ”дурацькі” ігри гратися не любить

Розв’язати проблему із системою державних закупівель можна не указами Президента, а лише шляхом внесення змін до закону про держзакупівлі, вважає перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу, коментуючи неможливість розв’язання цієї проблеми шляхом розгляду її на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, М.АЗАРОВ сказав: «Нам треба відмінити закон, який діє зараз. Указом можна змінити закон?.. Не можна указом відмінити закон - дурневі зрозуміло. Та я в "дурацькі" ігри не граюся. Тому я і Президентові сказав: не можна так робити, ніяка РНБО не припинить жодним указом закон».

На думку М.АЗАРОВА, на сьогодні Верховна Рада є повноважним органом влади, а Президент, якщо йому не подобається те, що вона приймає, може не підписувати документи, окрім тих, які життєво необхідні для країни.

А на сьогодні, за словами М.АЗАРОВА, чинний закон про держзакупівлі заважає і губернаторам, про що вони заявили на останньому засіданні РНБО, і людям.

«Давайте глянемо на рівень забезпечення ліками лікарень, обсяг виконуваних будівельно-монтажних робіт з держзакупівель, і запитаємо, де тромб? Президент про це знає прекрасно, і прем`єр-міністр також. Цей тромб треба усувати - тільки механізми різні пропонуються», - заявив М.АЗАРОВ.

Також, за його словами, закон про держзакупівлі критикують і світові фінансові організації і просять його відмінити. «Говорять нам: та заберіть, нарешті, цей закон. Він абсолютно не наш, він не європейський закон, він ваш. Це ви його придумали. Це ноу-хау, яке є тільки в Україні», - додав перший віце-прем`єр.

Коментуючи критичні заяви Тендерної палати після прийнятих змін до закону (від 19 червня), М.АЗАРОВ сказав: «Те, що заявляє тендерна палата, - справа десята. Вони ні за що не відповідають». При цьому він додав, що Тендерна палата не повинна втручатися в діяльність органів виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня дуже обмеженим накладом вийшов номер “Урядового кур’єра” у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції і співробітник СБУ на підставі судової ухвали про заборону публікувати текст Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятого Верховною Радою 19 червня, заблокували процес друкування (за різними версіями – від 10 до 3 тис. екземплярів)

Водночас, міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в “Урядовому кур’єрі” повинна була бути опублікована інформація прес-служби Верховної Ради щодо висловлювань Президента України про закон про держзакупівлі, а також в газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього закону. Йдеться не про текст закону і не про набрання ним чинності, а лише про фотокопії, наголосив міністр Кабінету Міністрів.

У свою чергу М.АЗАРОВ заявив, що зміни до Закону «Про державні закупівлі», ухвалені Верховною Радою 19 червня, після публікації в «Урядовому кур`єрі» 7 липня набрали чинності.

Газети “Урядовий кур`єр” і «Голос України» заявляють, що публікації закону про зміни до закону про державні закупівлі від 19 червня в номерах за 7 липня не є офіційними публікаціями документа.

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 5 липня, обнародуваним 6 липня, тимчасово припинив на період до відкриття першого засідання Верховної Ради VI скликання дію Указу Президента України від 10 червня 1997 року №503 «Про порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів і набрання ними чинності» в частині, що стосується офіційного обнародування законів та інших актів Верховної Ради України. Цей указ набрав чинності з дня його опублікування.