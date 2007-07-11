Черновецький зробив те, чого не робилося з 1917 року

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вручив 68 працівникам житлово-комунального господарства і соціальної сфери столиці державні і міські нагороди.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення відбулося в колонному залі міської мерії.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто вручив 8 державних нагород з присудженням звань заслуженого працівника України. А саме: трьом працівникам державних і комунальних медичних установ було присвоєно звання Заслуженого донора України, двом киянам було присвоєно звання Заслужений працівник сфери освіти, двом – сфери послуг і ще двом – Заслужений юрист України.

Крім того, 8 працівників сфери житлово-комунального господарства столиці одержали Почесні грамоти Київського міського голови і 51 – подяки від властей міста.

Звертаючись до присутніх, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що йому дуже приємно вручати нагороди «найнижчим за посадами, але не за функціями працівникам житлово-комунального господарства».

«Я хочу, щоб ви знали, що сьогодні двоє з вас одержали державні медалі – це важливо, і це ніколи не робилося ні в одному з міст України з 1917 року, тому що вважалося, що це низька робота», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що покладає на працівників сфери ЖКГ дуже великі надії.

«Я горджуся тим, що живу з вами в одному місті, що ви кращі і що у вас є з моїм приходом дуже велике майбутнє в Києві не тільки в зарплатах, але і в пошані з боку населення», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.